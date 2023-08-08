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Военным из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях вместе с россиянами

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Мир

Военнослужащим из Нидерландов запретили принимать участие от имени Минобороны страны в военно-спортивном мероприятии, на которое приглашены их коллеги из России и Белоруссии.

Военным из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях вместе с россиянами
Фото: prosto.aero

Корреспонденты NOS сообщают об этом со ссылкой на заявление главы нидерландского оборонного ведомства Кайсу Оллонгрен. Министр акцентировала внимание на том, что не отменит своё решение, пока не завершится вооружённое противостояние на Украине.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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