Военным из Нидерландов запретили участвовать в соревнованиях вместе с россиянами

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Военнослужащим из Нидерландов запретили принимать участие от имени Минобороны страны в военно-спортивном мероприятии, на которое приглашены их коллеги из России и Белоруссии.

Фото: prosto.aero

Корреспонденты NOS сообщают об этом со ссылкой на заявление главы нидерландского оборонного ведомства Кайсу Оллонгрен. Министр акцентировала внимание на том, что не отменит своё решение, пока не завершится вооружённое противостояние на Украине.