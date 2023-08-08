Премьер-министр Грузии Гарибашвили возложил на Саакашвили ответственность за войну 2008 года

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Правительство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ответственно за то, что в 2008 году не удалось избежать войны на территории Южной Осетии.

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление грузинского премьера Ираклия Гарибашвили.