Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен предпочёл уйти от ответа на вопрос корреспондента RFI о выводе из Нигера американских военнослужащих.
Политик только акцентировал внимание на том, что главнейшая задача на сегодняшний день — это вернуть в стране конституционный строй.
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Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.