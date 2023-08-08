Госсекретарь США Блинкен ушёл от ответа на вопрос о выводе военных из Нигера

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Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен предпочёл уйти от ответа на вопрос корреспондента RFI о выводе из Нигера американских военнослужащих.

Фото: thestar.com

Политик только акцентировал внимание на том, что главнейшая задача на сегодняшний день — это вернуть в стране конституционный строй.