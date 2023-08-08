Участие Китая во встрече по украинскому вопросу в Джидде говорит о наступлении подходящего момента для мирного урегулирования конфликта, сообщает Global Times, ссылаясь на экспертов из КНР.
В статье сказано, что западные страны стали заявлять о "возможной смене тона" Пекина в отношении Украины. Как пояснили эксперты, Китай не корректировал свою позицию.
"Участие Китая в переговорах в Джидде сигнализирует о "более зрелом времени для диалога", — сказано в материале.
Аналитики считают, что Запад стремится вызвать разногласия в отношениях Китая и РФ. Они подчеркнули: Пекин не участвовал в консультациях на территории Копенгагена под кураторством США, поскольку власти КНР не поддержали позицию Вашингтона об ответственности Москвы за начало вооружённого конфликта на Украине.
Эксперты добавили, что переговоры в Джидде прошли в более нейтральной обстановке, которая позволила представителям разных государств поделиться мнениями о возможных путях урегулирования кризиса.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что лидеры стран БРИКС, посетившие встречу в Саудовской Аравии, передадут Москве информацию об итогах переговоров.
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