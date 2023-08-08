У бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала идут в настоящее время переговоры на тему заключения сделки о признании вины по уголовному делу, которое связано с обвинениями в связях с российским олигархом Олегом Дерипаской и работе на него.
Корреспонденты The New York Times пишут об этом, ссылаясь на заявление его адвоката.
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