Сенатор Алтабаева: мнение Зеленского и его команды о невозможности мира ничтожно для РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда регулярно заявляют о невозможности мирного диалога с РФ. Однако эта позиция "ничтожна" для Москвы, сообщила сенатор Екатерина Алтабаева.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

По её словам, Россия никогда не заключит мирное соглашение на базе так называемой "формулы Зеленского". Она добавила, что территории, вошедшие в состав РФ в ходе спецоперации, стали неотъемлемой частью государства.

"В этом смысле мнение президента Украины для России ничтожно, несущественно", — уточнила Алтабаева в беседе с РИА Новости.

Кроме того, сенатор назвала Зеленского "совершенно неадекватным" по морально-психологическим и нравственным характеристикам.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о недопустимости компромиссных решений, таких как прекращение огня или мирный диалог с Москвой.