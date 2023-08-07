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Sky News: Киев бросил все силы на Запорожское направление, но ситуация там всё равно тяжёлая

1:07
Мир

Киев сосредоточил все свои усилия на боях в Запорожской области, направив туда все свои резервы. Об этом проинформировал британский военный аналитик Шон Белл в эфире Sky News.

Sky News: Киев бросил все силы на Запорожское направление, но ситуация там всё равно тяжёлая
Фото: 1zoom.ru

Эксперт отметил, что несмотря на все старания, наступательные действия в Запорожье у ВСУ пока не сопровождаются успехом, и положение у украинских военных там сейчас достаточно тяжёлое.

"Запорожье — это то место, где ВСУ сосредоточили основные усилия на данный момент, но даже там им трудно добиться прогресса. Минные поля представляют существенную преграду. Они бросили туда основные резервы, но это не помогло достичь результатов. Для них там сейчас достаточно тяжёлая ситуация", — сказал Белл.

Журналист обратил внимание, что, направив все силы на Запорожское направление, позиции ВСУ на северо-западе Донбасса ослабли. Там украинским военным пришлось освободить несколько населённых пунктов, кроме того, ВС РФ разгромили их под Артёмовском.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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