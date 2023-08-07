Берлин пытается сменить польское правительство.
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.
По его словам, у Варшавы появляются неопровержимые доказательства, что в ближайшие недели начнутся немецкие попытки блокировать стратегические польские инвестиции. Будет это сделано под "высокими лозунгами защиты окружающей среды", а на самом деле это будет защита немецких компаний от конкуренции.
"Всё это для того, чтобы вызвать смену правительства в Польше — на такое, которое откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль субподрядчика промышленности ФРГ и других стран", — подытожил Яблоньский.
По оценкам экспертов, в Евросоюзе намечается серьёзный раскол.
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