В Варшаве заявили, что Германия пытается сменить правительство Польши

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Берлин пытается сменить польское правительство.

Фото: prod3.ruskline.ru

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский.

По его словам, у Варшавы появляются неопровержимые доказательства, что в ближайшие недели начнутся немецкие попытки блокировать стратегические польские инвестиции. Будет это сделано под "высокими лозунгами защиты окружающей среды", а на самом деле это будет защита немецких компаний от конкуренции.

"Всё это для того, чтобы вызвать смену правительства в Польше — на такое, которое откажется от этих инвестиций и снова переключит нашу экономику на роль субподрядчика промышленности ФРГ и других стран", — подытожил Яблоньский.

По оценкам экспертов, в Евросоюзе намечается серьёзный раскол.