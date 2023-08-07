Офис Зеленского выступает против любых сценариев прекращения конфликта с РФ

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Офис Зеленского выступает против проведения мирных переговоров с Россией, а также отрицает любой сценарий прекращения конфликта, об этом заявил советник главы президента Украины Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

"Любой сценарий прекращения огня на Украине при нынешней диспозиции будет означать лишь одно — фактическую победу России", — написал он в на своей странице в социальной сети.

Также Подоляк подчеркнул, что возврат к исходному состоянию границ Украины может быть изменен только на поле боя, с помощью большого количества западного вооружения, ракет и самолетов.

Ранее, в городе Джидда Саудовской Аравии, завершилась встреча по урегулированию российско-украинского конфликта. В ней приняли участие представители 30 стран, Россия на встречу не была приглашена.