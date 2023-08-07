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Марков прокомментировал угрозу Зеленского оставить Россию без судов в Чёрном море

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Мир

Политолог Сергей Марков отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который пригрозил оставить Россию без судов в Чёрном море.

Марков прокомментировал угрозу Зеленского оставить Россию без судов в Чёрном море
Фото: Вадим Савицкий

Президент Украины призвал Россию прекратить блокировать вывоз украинского зерна. В противном случае, по словам Зеленского, безопасность судов РФ окажется под угрозой.  

Марков считает, что Зеленский "угрожает терактами против гражданских судов России", что увеличиваетт риски морской торговли России. 

Политолог уверен, что Россия должна отреагировать на данную угрозу созданием намного более сильной армии.

Ранее Сергей Марков высказался о заявлении Дмитрия Медведева, который призвал врагов России молить о пощаде.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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