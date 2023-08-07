Глава МИД КНР: Китай и Россия успешно справляются в торговом и энергетическом сотрудничестве

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Ван И, занимающий должность министра иностранных дел КНР, отметил плодотворное и результативное сотрудничество с Россией в сфере торговли энергетики. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Фото: РБК

"Товарооборот Китая и России в очередной раз обновляет рекорды, энергетическое сотрудничество между нашими странами стабильно развивается, а гуманитарные обмены быстро восстанавливаются <…> Это доказывает, что КНР и РФ — добрые друзья и надежные партнеры, поддерживающие друг с другом доверительные отношения".

Китайский политик подчеркнул важность продолжения такого дружеского взаимодействия, которое удалось закрепить между лидерами двух стран.

Уточним, что Россия и Китай сохраняют высокий уровень развития в области энергетики и торговли. Так, за период с января по июнь товарооборот увеличился на 40,6%, тем самым достигнув $114,54 млрд.