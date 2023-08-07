Российские силы начали продвижение в Харьковской области и уже успели освободить там ряд населённых пунктов. Об этом сообщает издание пишет The Guardian.
Обозреватели полагают, что российские военные намерены заняться освобождением всех северо-восточных территорий.
"В последние недели интенсивность штурмовых действий усилилась. Российские войска нацелились на Харьковскую область, чтобы взять под контроль северо-восточный регион", — уверены авторы.
Эксперт обратили внимание, что наступательная кампания ВС РФ была начата после целого ряда неудач украинцев на Южной направлении.
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