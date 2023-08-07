Министерство иностранных дел РФ выразил ноту решительного протеста японским властям, в связи с предоставлением площадки для проведения антироссийского "Форума свободных народов постРоссии". Мероприятие признано нежелательным в РФ, а участники и организаторы внесены в реестр террористов. Документ опубликован на официальном сайте МИД РФ.
В протесте сказано, что проведения "форума" является призывом к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности. Также сообщается, что подобное мероприятие является вмешательством во внутренние дела России.
Согласно документу, администрация Премьер-министра Японии Фумио Кисиды "продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес РФ".
МИД России заявил, что в случае проведения "форума", Токио нужно быть готовыми к ответным мерам, которые будут чувствительны для японских интересов.
* Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России общественное движение "Форум свободных народов постРоссии"
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