"Свободные народы постРоссии" пообещали Японии Курилы и Сахалин

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Российский МИД заявил посольству Японии решительный протест в связи с проведением в Токио встречи признанного нежелательным в нашей стране "Форума свободных народов постРоссии".

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO

В сообщении на этот счёт указывается, что был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения так называемого форума, деятельность которого признана в России нежелательной, а члены внесены в реестр террористов (среди них, например, Илья Пономарёв, Ахмед Закаев и тому подобные деятели — прим. ред.).

"Японской стороне было указано, что этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов Парламента Японии, подписавшихся под итоговым "документом" с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны", — говорится в сообщении МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Японии стоит готовиться к чувствительным ответным мерам России в случае повторения провокаций.

Надо сказать, что ранее для Японии подобное было нехарактерно. Да, отношения между двумя странами простыми явно не назовёшь. Однако в Токио воздерживались от столь откровенных провокационных демаршей.

Вероятно, японское правительство считает вполне рациональным сжечь мосты в отношениях с Россией. Но это выбор Японии.

Что же касается так называемого форума, то его участники пообещали решить "давние территориальные споры", отдав японцам все Курильские острова и весь Сахалин.

Возможно, с этим и связан столь радушный приём этих деятелей в Токио. Участие депутатов японского парламента подчёркивает, что в Токио "форум" воспринимают всерьёз.

И это, к тому же, демонстрация какого-то совершенно выдающегося непонимания ситуации в России. Где Впрочем, подобное непонимание коллективный Запад демонстрировал уже неоднократно.