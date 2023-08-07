Советник командования ВС ВСУ Юрий Игнат призывает Германию направить Киеву партию Taurus

Советник командования украинских ВС Юрий Игнат выступил сегодня с заявлением, в котором попросил немецкую власть о передаче киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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Игнат акцентировал внимание на эффективности поставляемых Западом ракет при ударах по мостам, переправам и складам с оружием российской армии.