Советник командования украинских ВС Юрий Игнат выступил сегодня с заявлением, в котором попросил немецкую власть о передаче киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Игнат акцентировал внимание на эффективности поставляемых Западом ракет при ударах по мостам, переправам и складам с оружием российской армии.
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