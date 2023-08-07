МВД Эстонии не будет высылать граждан РФ, как это делают Латвия и Литва

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В планах у эстонского правительства нет высылки граждан РФ, в отличие от властей Литвы и Латвии.

Фото: pixabay.com

Корреспонденты информационного портала ERR сегодня сообщили об этом, ссылаясь на соответствующее заявление руководителя эстонского МВД Лаури Ляэнеметса.