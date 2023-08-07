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Зеленский резко высказался в адрес президента Бразилии, предложившего учесть проблемы безопасности РФ при урегулировании конфликта

1:16
Мир

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не понравилось, каким образом лидер Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силву предложил урегулировать конфликт на Украине.

Зеленский резко высказался в адрес президента Бразилии, предложившего учесть проблемы безопасности РФ при урегулировании конфликта
Фото: www.interfax.ru

Своё возмущение Зеленский изложил в интервью CNN Brazil, сообщив, что ему странно даже думать о необходимости предоставления России гарантий безопасности.

Ранее Луис Инасиу Лулу да Силву сообщил журналистам, что готов помочь урегулировать украинский конфликт, когда обе стороны будут готовы сесть за стол переговоров. Советник бразильского президента Селсу Аморим отметил, что в процессе обсуждения условий урегулирования обязательно придётся подумать и о безопасности России.

"Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, президент России Владимир Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России", — сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что Бразилия пользуется в мире большим уважением, чем Россия, а её лидеру не стоит прислушиваться к Путину.

В завершение Зеленский призвал Лулу да Силву высказать все его предложения лично.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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