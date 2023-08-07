Главы МО Израиля и Греции договорились укреплять сотрудничество двух стран

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Состоялась встреча министров обороны Израиля и Греции Йоав Галанта и Никоса Дендиаса в Иерусалиме, по результатам которой политики приняли решение укреплять международное сотрудничество двух стран в сфере безопасности.

Фото: dzen.ru

"Стороны обсудили меры по дальнейшему укреплению оборонных связей и промышленного сотрудничества между их структурами и обсудили общие вызовы в борьбе с терроризмом. Министры выразили приверженность дальнейшему углублению связей и сотрудничества".

Стоит отметить, что во время переговоров Галант подчеркнул значимость двустороннего и трёхстороннего взаимодействия с участием Кипра, чтобы совместными усилиями добиться региональной стабильности.