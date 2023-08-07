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СК РФ передал Белоруссии новые данные о преступлениях нацистов в годы войны

0:45
Мир

Следственный комитет РФ направил генеральной прокуратуре Белоруссии обновленные данные о ликвидации мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

СК РФ передал Белоруссии новые данные о преступлениях нацистов в годы войны
Фото: iz.ru

"Благодаря сотрудничеству Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации по расследованию уголовных дел о геноциде получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР".

В частности, переданы сведения о дополнительные проведении карательной операции "Волшебная флейта", организованная в 1943 году, а также детали по задержанию узников в таких лагерях, как "Тростенец" и "Шталаг №352".

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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