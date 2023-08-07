Следственный комитет РФ направил генеральной прокуратуре Белоруссии обновленные данные о ликвидации мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
"Благодаря сотрудничеству Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации по расследованию уголовных дел о геноциде получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР".
В частности, переданы сведения о дополнительные проведении карательной операции "Волшебная флейта", организованная в 1943 году, а также детали по задержанию узников в таких лагерях, как "Тростенец" и "Шталаг №352".
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