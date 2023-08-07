Правительство ЮАР верит, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) вернёт конституционный порядок на территории Нигере и восстановит Мохамеда Базума в должности президента страны. Такую информацию передала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.
"Мы надеемся на успех ECOWAS в его нынешних действиях, надеемся, что ECOWAS убедит мятежников вернуться в казармы и восстановить полномочия президента Нигера <…> Произошедший в Нигере захват власти военными вызывает возмущение".
Политик сказала, что для предотвращения таких случаев необходимо разработать специальный механизм "раннего предупреждения о подобных ситуациях".
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