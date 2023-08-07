Глава МИД ЮАР надеется, что ECOWAS восстановит порядок в Нигере

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Правительство ЮАР верит, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) вернёт конституционный порядок на территории Нигере и восстановит Мохамеда Базума в должности президента страны. Такую информацию передала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Фото: РИА Новости

"Мы надеемся на успех ECOWAS в его нынешних действиях, надеемся, что ECOWAS убедит мятежников вернуться в казармы и восстановить полномочия президента Нигера <…> Произошедший в Нигере захват власти военными вызывает возмущение".

Политик сказала, что для предотвращения таких случаев необходимо разработать специальный механизм "раннего предупреждения о подобных ситуациях".