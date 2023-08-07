В результате взрыва в турецком порту повреждено 13 из 16 элеваторов

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После детонации зерновой пыли в порту Дериндже Турции, было повреждено 13 из 16 элеваторов, заявили власти города.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Ранее стало известно, что взрыв произошел во время загрузки зерна на судно. Также сообщается о десяти пострадавших.

Инцидент произошел в 14:40 в коммерческом порту Дериндже в Турции. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На месте работают специальные бригады, скорая помощь, а также антитеррористические подразделения.