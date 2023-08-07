Польские пограничники просят направить на границу с Белоруссией ещё тысячу солдат

0:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Польские пограничники остро нуждаются в поддержке военнослужащих, а потому запросили ещё тысячу человек для обеспечения подкрепления на границе с Белоруссией.

Фото: visaapp.ru

Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя польского МВД Мачея Вонсика.