Польские пограничники остро нуждаются в поддержке военнослужащих, а потому запросили ещё тысячу человек для обеспечения подкрепления на границе с Белоруссией.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление заместителя руководителя польского МВД Мачея Вонсика.
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