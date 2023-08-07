Южно-Африканская Республика заявила о своей полной готовности к проведению саммита БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Подробности приводит министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.
"Приглашения направлены на все континенты и в регионы Глобального Юга, чтобы они были представлены на мероприятиях саммита <…> Из них 34 лидера уже подтвердили свое присутствие, и подтверждения продолжают поступать".
В общей сложности было направлено 67 приглашений для руководителей стран Африки и Глобального Юга.
Правительство африканской страны уверено, что предстоящая встреча пройдёт успешно и поспособствует укреплению международных связей.
Напомним, саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа под председательством ЮАР.
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