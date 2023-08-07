Глава МИД ЮАР заявила, что Макрона не пригласили на саммит БРИКС

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Французский лидер Эммануэль Макрон не приглашён на саммит БРИКС. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Фото: golos.ua

"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", — заявила Пандор.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков также отметил, что президент Франции является "неуместным" гостем на саммите.

Ранее источники издания Opinion сообщили, что Макрон планирует посетить мероприятие и попросил главу ЮАР Сирила Рамафоса о предоставлении возможности принять участие в саммите. Позже министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула: участие Макрона в саммите БРИКС стало бы "хорошей идеей".