Французский лидер Эммануэль Макрон не приглашён на саммит БРИКС. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.
"В этом отношении никакого приглашения выдано не было", — заявила Пандор.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков также отметил, что президент Франции является "неуместным" гостем на саммите.
Ранее источники издания Opinion сообщили, что Макрон планирует посетить мероприятие и попросил главу ЮАР Сирила Рамафоса о предоставлении возможности принять участие в саммите. Позже министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подчеркнула: участие Макрона в саммите БРИКС стало бы "хорошей идеей".
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