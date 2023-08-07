NZZ: Зеленский будет вынужден оправдываться перед своими кураторами из США за все промахи

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Украинскому лидера Владимиру Зеленскому становится всё сложнее объяснять свои промахи перед западными союзниками Украины, а таких объяснений ему приходится давать всё больше. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Авторы обратили внимание, что партнёры Киева откровенно разочарованы его "достижениями" на поле боя.

“Неудачи ВСУ с начала июня стали более заметными, поэтому союзники стали требовать объяснений от Киева. Представители американских спецслужб уже даже не скрывают свое разочарование”, – говорится в статье.

Зеленскому придётся очень непросто, ведь ему нужно как-то отчитаться перед партнёрами на фоне данных ранее обещаний о возврате прежних украинских земель. Ранее Зеленский уже был вынужден сознаться, что темпы контрнаступления ВСУ совсем не те, какие ему хотелось бы видеть.

Даже самые убеждённые партнёры сознают, что повернуть ситуацию на поле боя в свою пользу Украине будет очень сложно, добавили авторы.