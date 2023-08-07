Власти Турции допускают, что взрыв в порту Дериндже произошел из-за детонации зерновой пыли, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, "взрыв зерновой пыли" произошел во время загрузки зерна на судно.
Некоторые источники сообщают о десяти пострадавших.
Мэр Дериндже высказал мнение, что причиной взрыва может являться халатность сотрудников. Однако, объяснил, что точное объяснение инциденту дадут эксперты.
Ранее, стало известно, что взрыв в турецком порту произошел в элеваторе. Как предполагалось, он мог произойти из-за сжатия газа.
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