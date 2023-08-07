Взрыв порту в Турции произошел, когда судно грузили зерном, сообщает телеканал CNN Turk.
По словам корреспондента взрыв произошел в одном из элеваторов, которые регулярно проверяли. Представители власти и порта пока не давали комментариев на тему возможного взрыва из-за сжатия газа.
Также стало известно, что коммерческий порт Дериндже, рядом с которым был взрыв, не пострадал и продолжает работу.
Ранее стало известно, что взрыв прогремел в после полудня, около 14:40 по местному времени, к востоку от Стамбула. Мощность ударной волны ощущался в соседних городах, а дым был виден из различных точек.
На месте работают спецслужбы, а также антитеррористические подразделения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.