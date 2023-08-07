Взрыв в турецком порту произошел в элеваторе

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Взрыв порту в Турции произошел, когда судно грузили зерном, сообщает телеканал CNN Turk.

Фото: newsland.com

По словам корреспондента взрыв произошел в одном из элеваторов, которые регулярно проверяли. Представители власти и порта пока не давали комментариев на тему возможного взрыва из-за сжатия газа.

Также стало известно, что коммерческий порт Дериндже, рядом с которым был взрыв, не пострадал и продолжает работу.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в после полудня, около 14:40 по местному времени, к востоку от Стамбула. Мощность ударной волны ощущался в соседних городах, а дым был виден из различных точек.

На месте работают спецслужбы, а также антитеррористические подразделения.