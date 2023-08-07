Решение о вступлении Индонезии в государственное объединения БРИКС, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, будет объявлено позже, заявил президент страны Джоко Видодо.
"Это будет решено позже".
На сегодняшний день известно активно-проявленное внимание к БРИКС: уже висят свыше 30-и заявок от различных государств на вступление в союз. В числе них такие страны, как Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия.
Есть предположение, что на предстоящем саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа международное объединение пополнится пятью странами: Аргентиной, Египтом, Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией.
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