Европа может столкнуться с новым ледниковым периодом из-за изменения климата

0:46 Your browser does not support the audio element. Мир

Датские исследователи из Копенгагенского университета предположили, что Европа может оказаться на пороге грядущего ледникового периода.

Фото: pxhere. com

Атлантическое меридиональное колебание (AMO), сложная система подводных течений, играет жизненно важную роль в глобальном климате, перераспределяя тепло по всему океану.

Учёные обеспокоены тем, что продолжающееся быстрое таяние ледников в Гренландии может нарушить функционирование AMO в течение следующих пятидесяти лет.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что к 2025 году европейцы начнут испытывать последствия изменения климата, что приведет к постепенному снижению температур по всему региону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.