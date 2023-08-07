Датские исследователи из Копенгагенского университета предположили, что Европа может оказаться на пороге грядущего ледникового периода.
Атлантическое меридиональное колебание (AMO), сложная система подводных течений, играет жизненно важную роль в глобальном климате, перераспределяя тепло по всему океану.
Учёные обеспокоены тем, что продолжающееся быстрое таяние ледников в Гренландии может нарушить функционирование AMO в течение следующих пятидесяти лет.
Кроме того, эксперты прогнозируют, что к 2025 году европейцы начнут испытывать последствия изменения климата, что приведет к постепенному снижению температур по всему региону.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.