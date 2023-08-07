Зеленский: Киев не собирался и не собирается переносить конфликт на территорию России

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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, у Киева не было намерения продолжить конфликт на территории России, как нет его и теперь. Такое заявление Зеленский сделал в беседе с аргентинским изданием Nacion.

Фото: https://t.me/stranaua

"Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было её целью", — сказал Зеленский.

С записью интервью можно ознакомиться на Youtube-канале издания.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что для урегулирования конфликта Киев намерен использовать исключительно "формулу мира Зеленского", и на какие-либо компромиссы с Россией вроде немедленного прекращения боевых действий или срочных переговоров он идти не собирается.