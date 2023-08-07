Украина продолжает продавать России титановое сырье через посредников

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Киев продолжает через посредников продавать титановое сырье России, которое используется в военной промышленности, сообщает РБК Украина.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Согласно источнику, с июля 2022 года по апрель 2023 года, страна отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд с содержанием титана. Основная часть этой продукции попала в военно-промышленный комплекс России. Она используется для создания ракет и самолетов.

Как сообщает издание, торговля производится через компании-посредники стран Польши, Словакии, Венгрии и Чехии, в которых учредителями являются граждане России. Именно через эти них сырье попадает в РФ.

Источник подчеркивает, что Киев и государственные компании, работающие на экспорт, точно знают куда уходит сырье, тем самым помогая России наращивать вооружение.