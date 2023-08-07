Киев продолжает через посредников продавать титановое сырье России, которое используется в военной промышленности, сообщает РБК Украина.
Согласно источнику, с июля 2022 года по апрель 2023 года, страна отправила на экспорт 82,2 тысячи тонн руд с содержанием титана. Основная часть этой продукции попала в военно-промышленный комплекс России. Она используется для создания ракет и самолетов.
Как сообщает издание, торговля производится через компании-посредники стран Польши, Словакии, Венгрии и Чехии, в которых учредителями являются граждане России. Именно через эти них сырье попадает в РФ.
Источник подчеркивает, что Киев и государственные компании, работающие на экспорт, точно знают куда уходит сырье, тем самым помогая России наращивать вооружение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.