WSJ: главная проблема Киева — невозможность производить собственные боеприпасы

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У Киева есть огромная проблема с изготовлением боеприпасов, а для того, чтобы её решить, потребуются долгие годы. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, которого цитирует газета The Wall Street Journal.

Фото: https://t.me/epoddubny/15351

Камышин рассказал, что объём работ по налаживанию собственного производства боеприпасов на Украине даже сложно себе представить.

"Уйдут годы, прежде чем мы начнем производить нужное количество боеприпасов. Работы непочатый край: я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале”, — признался украинский министр.

Авторы напомнили, что Киев целиком и полностью зависит от западных поставок техники и снарядов, причём в США и ЕС боеприпасы тоже на исходе. Очевидно, что западные союзники Украины не рассчитывали на длительных конфликт.

Также журналисты обратили внимание, что у России есть огромное преимущество в плане производства снарядов и оружия.