У Киева есть огромная проблема с изготовлением боеприпасов, а для того, чтобы её решить, потребуются долгие годы. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин, которого цитирует газета The Wall Street Journal.
Камышин рассказал, что объём работ по налаживанию собственного производства боеприпасов на Украине даже сложно себе представить.
"Уйдут годы, прежде чем мы начнем производить нужное количество боеприпасов. Работы непочатый край: я словно взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале”, — признался украинский министр.
Авторы напомнили, что Киев целиком и полностью зависит от западных поставок техники и снарядов, причём в США и ЕС боеприпасы тоже на исходе. Очевидно, что западные союзники Украины не рассчитывали на длительных конфликт.
Также журналисты обратили внимание, что у России есть огромное преимущество в плане производства снарядов и оружия.
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