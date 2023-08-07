Зеленский сообщил, что Киевом подготовлен план по продлению "зернового коридора"

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что его правительством готовятся "некие решения по продлению зерновой сделки".

Фото: РБК

В своём Telegram-канале Зеленский уведомил, что провёл селекторное совещание, в ходе которого им были заслушаны доклады Минобороны и главкома ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя, в частности, о "напряжённых наступательных и оборонительных операциях" и поставках техники и вооружений.

Украинский лидер заверил, что его правительство занимается "ликвидацией бюрократических барьеров" и занимается решением вопроса продолжения зернового соглашения.

"Также готовим к выполнению некоторые решения ставки верховного главнокомандующего по продлению "зернового коридора", — написал Зеленский.

Однако никаких подробностей по продолжению зерновой сделки украинский президент предпочёл не раскрывать.