Несмотря на активные поиски западная разведка не смогла обнаружить причастность России к военному перевороту в республике Нигер, об этом сообщила испанское издательство El Pais.
«Сейчас западная разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации. Пока доказательств найдено не было», — написано в источнике.
Анонимный представитель разведки рассказал о якобы выявленной информационной кампании, которая была связана с форумом "Россия — Африка", который проводился в Санкт-Петербурге, и военным переворотом.
Также сообщается, что нигерские мятежники распространяют опасения, о готовности французской армии вмешаться в ситуацию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.