Западная разведка не нашла российского следа в госперевороте Нигера

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Несмотря на активные поиски западная разведка не смогла обнаружить причастность России к военному перевороту в республике Нигер, об этом сообщила испанское издательство El Pais.

«Сейчас западная разведка выясняет, не проводила ли Россия за несколько недель до переворота целенаправленных кампаний по дезинформации и дестабилизации. Пока доказательств найдено не было», — написано в источнике.

Анонимный представитель разведки рассказал о якобы выявленной информационной кампании, которая была связана с форумом "Россия — Африка", который проводился в Санкт-Петербурге, и военным переворотом.

Также сообщается, что нигерские мятежники распространяют опасения, о готовности французской армии вмешаться в ситуацию.