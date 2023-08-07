В Преторию прибудет председатель КНР СИ Цзиньпин с государственным визитом: его лично примет президент ЮАР Сирил Рамапоса 22 августа.
"Помимо официальных переговоров, направленных на укрепление двусторонних отношений с Китаем, в этот же день будет подписан ряд совместных документов".
Более того, планируется участие СИ Цзиньпина в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он состоится в период с 22 по 24 августа под председательством Южно-Африканской Республики.
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