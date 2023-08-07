Президент ЮАР примет председателя КНР в Претории 22 августа

0:37 Your browser does not support the audio element. Мир

В Преторию прибудет председатель КНР СИ Цзиньпин с государственным визитом: его лично примет президент ЮАР Сирил Рамапоса 22 августа.

Фото: www.kommersant.ru

"Помимо официальных переговоров, направленных на укрепление двусторонних отношений с Китаем, в этот же день будет подписан ряд совместных документов".

Более того, планируется участие СИ Цзиньпина в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Он состоится в период с 22 по 24 августа под председательством Южно-Африканской Республики.