The Guardian: в производстве дронов у России есть очевидное преимущество, в отличие от Украины

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На Украине не налажено массовое производство дронов для того, чтобы оперативно снабжать необходимых их количеством армию. При этом у России такой проблемы нет, заявил украинский боец, находящийся в зоне СВО.

Фото: Телеграм-канал Царьград

Слова солдата приводит британская газета The Guardian.

Журналисты уточнили, что военный участвует в боевых действиях, однако делает это не в составе ВСУ.

«Российское стремление строить беспилотники тысячами и дешево поставлять на передовую не реализуется украинской стороной. Вот почему даже сейчас я не иду в Вооружённые силы Украины (ВСУ). Командир может быть дураком и не знать, как проводить качественные операции», - сказал боец.

Украинский военный рассказал, что делает беспилотники для боевых действий самостоятельно, заказывая необходимые комплектующие из Китая и занимаясь этим у себя дома.

Боец считает, что у Украины есть ресурсы для соперничества с Россией в "гонке беспилотников", однако Киев не ставит перед собой такой цели. Продажа дронов на Украине, по его словам, это прежде всего бизнес, их цена сильно завышена - одна единица продаётся за 650 долларов.