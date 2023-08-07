Air France приостановит полеты в Мали и Буркина-Фасо

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Французская авиакомпания Air France решила приостановит воздушные сообщения с Буркина-Фасо и Мали, которые поддержали госпереворот в республике Нигер до 11 августа, пишет Reuters.

Фото: emigraciya.pro

Согласно источнику, в связи с закрытием республикой своего воздушного пространства, некоторые рейсы их аэропортов южнее Сахары будут длиться дольше.

Ранее стало известно, что Париж объявил о приостановке финансовой помощи для Буркина-Фасо. 27 июля мятежники Нигера установили новую конституцию, согласно которой французский язык не является государственным.

Переворот в республике был осужден странами ЕС, а глава дипломатии Жозеп Боррель объявил эвакуацию европейцев из Нигера.