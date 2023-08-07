В индонезийском правительстве было принято решение отказаться от участия делегации от Джакарты в переговорах по украинскому конфликту в Джидде.
По данным корреспондентов информационного портала IDN Times, вместо этого в мероприятии участвовал представитель посольства страны в Саудовской Аравии.
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В Забайкальском крае двое проукраински настроенных хулигана избили участника боевых действий на Украине, который лишился ноги.