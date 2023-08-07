Индонезия отказалась направлять в Джидду делегацию из Джакарты на переговоры по Украине

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В индонезийском правительстве было принято решение отказаться от участия делегации от Джакарты в переговорах по украинскому конфликту в Джидде.

Фото: u-f.ru

По данным корреспондентов информационного портала IDN Times, вместо этого в мероприятии участвовал представитель посольства страны в Саудовской Аравии.