Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жительницу Очакова Николаевской области. Они предполагают, что женщина следила за передвижениями украинского президента Владимира Зеленского.
По информации СБУ, подозреваемая была задержана, когда пыталась передать разведывательные данные. В Telegram-канале ведомства отмечается, что перед поездкой главы Украины в Николаевскую область она выясняла точное время его приезда и ориентировочный маршрут по региону.
Как утверждают в СБУ, женщина также устанавливала расположение средств РЭБ и складов украинских боеприпасов неподалёку от Очакова.
В ведомстве добавили, что обвиняемую заключили под стражу, жительнице Николаевской области может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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