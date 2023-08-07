СБУ заподозрила жительницу Очакова в сборе данных о перемещениях Владимира Зеленского

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали жительницу Очакова Николаевской области. Они предполагают, что женщина следила за передвижениями украинского президента Владимира Зеленского.

Фото: ya.ru

По информации СБУ, подозреваемая была задержана, когда пыталась передать разведывательные данные. В Telegram-канале ведомства отмечается, что перед поездкой главы Украины в Николаевскую область она выясняла точное время его приезда и ориентировочный маршрут по региону.

Как утверждают в СБУ, женщина также устанавливала расположение средств РЭБ и складов украинских боеприпасов неподалёку от Очакова.

В ведомстве добавили, что обвиняемую заключили под стражу, жительнице Николаевской области может грозить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.