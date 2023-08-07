NYT: украинские бойцы всё чаще жалуются на своих командиров и инструкторов НАТО

0:57 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские военные всё чаще жалуются на своё командование, плохую подготовку на базах НАТО и несоответствующую западную военную технику. Об этом информирует The New York Times.

Фото: rusvesna.su

"Они сражались в Афганистане и в Ираке, а враги там не такие, как русские", — объяснил один из бойцов ВСУ, говоря о том, как проходит подготовка украинских солдат натовскими инструкторами.

Бойцы ВСУ рассказали журналистам, что командование отправляет в бой солдат, которые даже толком не прошли подготовку, а в ходе наступательных действий их командиры применяют странные и никому не понятные тактики.

Сама же подготовка на базах НАТО длится слишком мало, а западная бронетехника оказывается не в силах противостоять натиску ВС РФ, потому что изначально её предназначение вообще не участие в наступательных действиях, а подавление бунтов.