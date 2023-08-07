На родину из плена вернулись 22 укронациста, следует из сообщения, появившегося в Телеграм-канале руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.
По его словам, на Украину вернулись военнослужащие сержантского и рядового составов, принимавшие участие в боевых действиях на различных направлениях в рамках СВО.
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