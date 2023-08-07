В июле 24% энергии в Испании было получено от солнечных электростанций

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В условиях беспрецедентной жары, превышавшей 40 градусов по Цельсию, Испания побила рекорды в энергетике. Доля солнечной энергии в производстве электроэнергии выросла до рекордных 24% в июле, сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Ember.

Фото: espanarusa .com

Также подчеркивается, что в июле прошлого года на долю солнечных электростанций приходилось 16% потребности страны в электроэнергии. Значительное увеличение в этом году стало возможным благодаря установке в Испании рекордного количества панелей общей мощностью 4,5 ГВт, как сообщает Red Electrica.

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