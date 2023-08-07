В данный момент решается судьба Украины, потому что ещё совсем немного — и страна перестанет развалится. Так считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник полагает, что ситуация на Украине сейчас складывается опасная.
"Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха", — сказал Макгрегор в своём YouTube-канале.
Положение украинской армии сейчас оставляет желать лучшего — её измотали многочисленные попытки пробить российскую оборону, она несёт огромные потери, и само существование Украины находится в данный момент под большим вопросом.
Макгрегор не сомневается, что после контрнаступление положение Киева только ухудшится на фоне становящихся более мощными российских войск. Полковник уверен, что ставка, сделанная на Украину, провалилась, и непонятно, что теперь Киеву и его западным союзникам делать дальше.
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