Запад рассматривает Украину в качестве испытательной площадки для своего оружия. Такое мнение выразил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.
"Мы надеемся, что <…> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса".
В свою очередь Тегеран, по словам политика, прикладывает максимум усилий для урегулирования украинского конфликта.
Напомним, ранее, 3 августа, правительство Ирана выразило обеспокоенность, узнав, что Запад вновь поставил киевскому режиму партию вооружений. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что такие действия только лишь приводят "к новым убийствам и разрушениям".
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