Иран считает, что Запад испытывает вооружения на Украине

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Запад рассматривает Украину в качестве испытательной площадки для своего оружия. Такое мнение выразил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

Фото: ТАСС

"Мы надеемся, что <…> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса".

В свою очередь Тегеран, по словам политика, прикладывает максимум усилий для урегулирования украинского конфликта.

Напомним, ранее, 3 августа, правительство Ирана выразило обеспокоенность, узнав, что Запад вновь поставил киевскому режиму партию вооружений. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал, что такие действия только лишь приводят "к новым убийствам и разрушениям".