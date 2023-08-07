Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй проинформировал о том, что официальный Пекин намерен укреплять диалог с каждой из сторон с целью политического урегулирования конфликта на Украине.
Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление китайского МИД.
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