Несколько миссий Евросоюза останутся в Нигере для продолжения реализации своих задач. Об этом передаёт испанская газета El Pais, добавив, что нынешняя эвакуация граждан международного объединения продолжается.
Известно, что на территории страны остаются представители ЕС, которые намерены обучать полицию и давать знания в области защиты границ. Гуманитарная миссия также остается в пределах Нигере.
Напомним, 1 августа Набила Массрали, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС, заявила, что представители миссий вправе покинуть Нигер.
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