СМИ: ЕС не планирует эвакуировать из Нигера несколько своих миссий

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Несколько миссий Евросоюза останутся в Нигере для продолжения реализации своих задач. Об этом передаёт испанская газета El Pais, добавив, что нынешняя эвакуация граждан международного объединения продолжается.

Фото: ТАСС

Известно, что на территории страны остаются представители ЕС, которые намерены обучать полицию и давать знания в области защиты границ. Гуманитарная миссия также остается в пределах Нигере.

Напомним, 1 августа Набила Массрали, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС, заявила, что представители миссий вправе покинуть Нигер.