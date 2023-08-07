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Американский ведущий Моррис: Украина превратилась в мировую столицу торговли детьми

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Мир

Американский журналист Клейтон Моррис ужаснулся планам Запада в отношении Украины. По его мнению, страну превратили в мировую столицу торговли детьми.

Американский ведущий Моррис: Украина превратилась в мировую столицу торговли детьми
Фото: pixabay.com

Ведущий в эфире программы Redacted News предположил, что в следующем году наберёт обороты "бизнес по аренде матки", а лучшим местом для этого сейчас является Украина, где используют отчаявшихся женщин.

Западным компаниям, которые предоставляют услуги суррогатного материнства, нужны женщины из бедных стран, а большое количество украинок живёт в нищете. И для них даже построены специальные бункеры, в которых "процесс" может идти безостановочно, отметил Моррис.

Он добавил, что суррогатный бизнес — не единственное, что стало популярным в бывшей республике СССР. Там также участились случаи извлечения и продажи органов.

"Это очень, очень жутко", — заключил журналист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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