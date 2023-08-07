Польские рабочие фактически заменили вышедший из строя участок трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компания PERN, оператор польского участка трубопровода.
Сотрудники PERN работали без устали всю ночь, успешно завершили установку нового фрагмента трубопровода и незамедлительно приступили к сварочным работам. В заявлении компании подчеркивается самоотверженность и компетентность, с которыми был выполнен этот важный ремонт.
Возобновление транспортировки нефти по поврежденному участку трубопровода прогнозируется на 8 августа, что станет важной вехой в процессе восстановления.
5 августа в результате утечки на польской территории была временно закрыта одна из двух веток нефтепровода "Дружба", идущая в сторону Германии. По данным PERN, вторая ветка продолжает бесперебойно функционировать и не представляет угрозы для благополучия местных жителей. В настоящее время ведется расследование причин утечки, однако в PERN уже заявили, что причастность третьих лиц к этому инциденту исключена.
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