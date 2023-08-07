В Польше успешно заменили повреждённый участок нефтепровода "Дружба"

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Польские рабочие фактически заменили вышедший из строя участок трубопровода "Дружба", по которому нефть поставляется в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компания PERN, оператор польского участка трубопровода.

Фото: www.sb. by/articles/transneft-prokommentirovala-dannye-o-vozmozhnom-obstrele-druzhby-so-storony-vsu.html

Оперативные и кропотливые усилия PERN

Сотрудники PERN работали без устали всю ночь, успешно завершили установку нового фрагмента трубопровода и незамедлительно приступили к сварочным работам. В заявлении компании подчеркивается самоотверженность и компетентность, с которыми был выполнен этот важный ремонт.

Возобновление транспортировки нефти

Возобновление транспортировки нефти по поврежденному участку трубопровода прогнозируется на 8 августа, что станет важной вехой в процессе восстановления.

Временные перебои в работе и меры безопасности

5 августа в результате утечки на польской территории была временно закрыта одна из двух веток нефтепровода "Дружба", идущая в сторону Германии. По данным PERN, вторая ветка продолжает бесперебойно функционировать и не представляет угрозы для благополучия местных жителей. В настоящее время ведется расследование причин утечки, однако в PERN уже заявили, что причастность третьих лиц к этому инциденту исключена.

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