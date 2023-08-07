Украина стала главным получателем поддержки от США со времён Второй мировой войны

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С момента начала вооружённого конфликта на Украине киевский режим получил от Соединённых Штатов помощь на общую сумму в 66,2 миллиарда долларов. Корреспонденты The Washington Post пишут об этом, ссылаясь на официальные данные.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Украина стала в результате основным главным получателем поддержки от США со времён Второй мировой войны, резюмировали эксперты.