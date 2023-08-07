Владелец Twitter* (новое название — Х) Илон Маск сообщил, что ему сделают МРТ шеи и верхней части спины. Ранее он уже жаловался на боли в спине после поединка с борцом сумо.
Руководитель корпорации Meta** Марк Цукерберг предложил Маску побороться 26 августа. Однако миллиардер не исключил, что перед боем ему потребуется операция.
"Может понадобиться операция перед боем. Узнаем на этой неделе", — написал Маск в социальных сетях.
Не исключено, что предпринимателю будут укреплять титановую пластину, которая скрепляет позвонки.
Ранее Макс допустил, что проиграет Цукербергу из-за лишнего веса.
*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
**компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.
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