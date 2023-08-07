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Илон Маск заявил, что ему понадобится операция перед боем с Марком Цукербергом

Мир

Владелец Twitter* (новое название — Х) Илон Маск сообщил, что ему сделают МРТ шеи и верхней части спины. Ранее он уже жаловался на боли в спине после поединка с борцом сумо.

Илон Маск заявил, что ему понадобится операция перед боем с Марком Цукербергом
Фото: РБК

Руководитель корпорации Meta** Марк Цукерберг предложил Маску побороться 26 августа. Однако миллиардер не исключил, что перед боем ему потребуется операция.

"Может понадобиться операция перед боем. Узнаем на этой неделе", — написал Маск в социальных сетях.

Не исключено, что предпринимателю будут укреплять титановую пластину, которая скрепляет позвонки.

Ранее Макс допустил, что проиграет Цукербергу из-за лишнего веса.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

**компания Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ. 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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